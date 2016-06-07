Москва, 7 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. К осени 2016 года Министерство труда и социальной защиты России подготовит «дорожную карту», в которой будут отражены мероприятия, направленные на улучшение работы медико-социальной экспертизы. Об этом сегодня, 7 июня, заявил министр труда Максим Топилин на совещании с представителями Общероссийского народного фронта, общественных организаций инвалидов и Федерального бюро медико-социальной экспертизы, сообщили в министерстве.

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«К мероприятиям по улучшенюе работы медико-социальной экспертизы относятся: постоянное повышение квалификации специалистов учреждений, обеспечение комфортного предоставления услуг и доступности освидетельствования, организация контроля за соблюдением работниками учреждений принципов профессиональной этики и правил служебного поведения», уточнил Топилин.

В 2016 году будут также проведены социологические исследования оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по медико-социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.

«Надо усилить работу в этом направлении, в том числе с учетом мнения общественности, — сказал глава Минтруда России. — К разработке «дорожной карты» будут подключены общественные организации инвалидов, ОНФ, эксперты».

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