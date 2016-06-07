Москва, 7 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Пакет законопроектов «О парковании» внес в Госдуму Олег Нилов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Инициативы направлены на закрепление в российском законодательстве основных принципов осуществления парковочной деятельности, определение основных понятий, связанных с осуществлением парковки и стоянки автотранспорта, эвакуации транспортных средств.

pixabay.com Парковка

Дается четкое законодательное определение таких понятий как парковка, автостоянка, парковочное место, машиноместо и других. Таким образом устраняется имеющаяся неопределенность в понятийном аппарате, использующемся в существующем законодательстве, в нормативных актах правительства РФ и различных профильных органов исполнительной власти, отмечает автор.

Устанавливаются основные требования к организации парковок и автостоянок, в том числе платных, устанавливаются случаи, когда граждане имеют право бесплатной остановки или стоянки на платных парковках. В частности, предполагается, что с целью посадки и высадки пассажиров на территории парковок разрешается бесплатная остановка автотранспортных средств, не превышающая 15 минут.

Также новеллой является положение о том, что субъект РФ самостоятельно определяет перечень парковочных мест из числа располагающихся на территории платных парковок, на которых разрешается бесплатная стоянка автотранспортных средств в течение одного часа. При этом численность таких мест не может быть меньше 50% от общего числа парковочных мест платных парковок, расположенных на территории соответствующего региона.