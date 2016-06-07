Москва, 7 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Интенсивность встреч между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объясняется тем, что у политиков существуют доверительные отношения. Переговоры между ними всегда проходят конструктивно и закладывают основу сотрудничества государств в различных сферах, например, в экономических вопросах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 7 июня.

kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Журналисты, сославшись на визит Нетаньяху в Россию, который начался накануне, 6 июня, и продлится до 8 июня, попросили Пескова ответить на вопрос, чем вызвана интенсивность встреч между главой России и израильским премьер-министром. Песков ответил, что этому способствует атмосфера доверия в двусторонних отношениях.

«Что касается визита сегодняшнего, он был запланирован давно, а общение предыдущее носило внеплановый характер, потребность в этом общении возникла, скажем так, в связи с текущими вопросами в регионе» — пояснил он. Песков отметил, что в меняющейся обстановке именно Израиль стал той страной, с которой «удалось первыми наладить контакты по военной линии».

Такие встречи создают хорошую основу для двусторонней кооперации между государствами. Она необходима странам в области высоких технологий, в сельском хозяйстве и других направлениях. Песков подчеркнул, что нельзя в этой связи говорить о каком-либо «соревновании» по частоте встреч с кем-то из зарубежных политиков.

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