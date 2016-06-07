Самара, 7 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В 2016 году картами и комплексно мэрия Самары отремонтирует 73 дороги, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено около 2,2 млрд рублей, в том числе 400 млн от системы «Платон». Около 175 млн рублей из городского бюджета будет направлено на ремонт внутриквартальных территорий. Общая площадь планируемых к ремонту дворов и внутриквартальных проездов составит около 160 тыс. кв. м. Такие цифры прозвучали на совещании в мэрии Самары, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

memyselfaneye Ремонт дороги

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Как доложил первый заместитель главы города Владимир Василенко, в настоящее время ремонтные работы ведутся на улицах Антонова-Овсеенко, Мориса Тореза, Народной, в Студенческом переулке и на других объектах. В ближайшие месяцы планируется завершить работы на 10 дорогах, ремонт на которых был начат в 2015 году. Так, к настоящему моменту подрядчики уже сдали улицу Агибалова на участке от Красноармейской до Коммунистической.

По данным чиновника, этим летом стартует комплексный ремонт еще 17 улиц, на 5 из которых он завершится уже в этом году, а оставшиеся 12 будут окончательно отремонтированы на следующий год. Ремонт картами свыше 100 погонных метров затронет 36 самарских дорог. На семи из них работы уже начались. «В случае образования экономии по итогам торгов этот список может быть расширен», — обещают власти.

«При хороших погодных условиях мы рассчитываем завершить ремонт на большинстве объектов к 1 сентября. Дорожный сезон длится до 15 октября, но практика показывает, что в осеннем ремонте больше брака. Поэтому мы нацелены выполнить максимальные объемы за летние месяцы. Из 50 гарантийных объектов дефекты на сегодняшний день не устранены только на одном — на улице Ново-Вокзальной. Материалы в отношении подрядчика, выполнявшего эти работы, направлены в правоохранительные органы. Мы будем добиваться через суд компенсации затрат на ремонт, который в этом году будет проведен муниципалитетом», — заявил сити-менеджер Самары Олег Фурсов.

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