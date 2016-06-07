Стамбул, Турция, 7 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Посол США в Турции Джон Басс осудил 7 июня теракт, произошедший в Стамбуле, в результате которого погибли 11 человек, еще 36 получили ранения, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Терроризм

«Я глубоко опечален варварским терактом в Стамбуле. Такое бессмысленное насилие нельзя оправдать никакой целью», — написал дипломат в своем микроблоге в Twitter. «Мы осуждаем этот омерзительный акт, и по-прежнему, стоим плечом к плечу с Турцией в борьбе против терроризма», — добавил он.

Напомним, 7 июня в центре Стамбула, в районе Везнеджилер на одной из автобусных остановок прогремел взрыв, когда мимо неё проезжал автомобиль полиции быстрого реагирования Турции.