Москва, 7 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Выручка от оказания услуг по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке кормов, уборке зерновых культур и ряда других, оказываемых сельхозпроизводителями другим сельхозпроизводителям, будет приравнена к сельскохозяйственной выручке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

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Согласно НК РФ, сельскохозяйственная выручка облагается налогом на прибыль по ставке 0%. Сейчас в понятие сельхозвыручки включается только выручка от производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Законопроектом предлагается признать сельхозтоваропроизводителями, являющимися плательщиками единого сельхозналога, организации и ИП, оказывающие услуги сельхозтоваропроизводителям, которые в соответствии с ОКВЭД относятся к вспомогательной деятельности в области производства сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. При этом доля дохода от оказания таких услуг в общем доходе должна составлять не менее 70%. Речь идет о такой деятельности, как предоставление услуг в области растениеводства в части подготовки полей, посева сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса, рассаживания свеклы, уборки урожая, обработки семян до посева. Предоставление соответствующих услуг в области животноводства касается обследования состояния стада, перегона скота, выпаса скота, выбраковки сельскохозяйственной птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними.

При этом законопроект определяет порядок уведомления налоговых органов о переходе на уплату единого сельхозналога — налогоплательщикам необходимо сделать это с 1 января 2017 года и до 15 февраля 2017 года.