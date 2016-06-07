Омск, 7 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В 11-ти районах Омской области введен запрет на посещение лесов. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ограничение введено в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности и будет действовать с 7 по 10 июня.

Иван Шишкин. Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской. 1872

По данным главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области, в этот период ограничено посещение лесов, входящих в состав Омского, Калачинского, Любинского, Крутинского и Называевского лесничеств и расположенных на территории 11 сельских районов.

«Приказом ГУЛХ вводится запрет на въезд в лесные зоны транспортных средств, проведение профилактического противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов», — говорится в сообщении областного правительства.

За нарушение ограничений предусмотрены штрафные санкции: для граждан — от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

С начала текущего года государственные лесные инспекторы провели 1 500 рейдов и патрулирований. К административной ответственности за сжигание сухой травы и разведение костров привлечено более 350 человек на сумму 465 тыс. рублей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафовано 95 граждан на сумму более 302 тыс. рублей.

В Сибирском региональном центре МЧС России ИА REGNUM сообщили, что практически во всех сибирских регионах синоптики прогнозируют 4 и 5 классы пожарной опасности. «Условия для неблагоприятного прогноза пожароопасной обстановки сохраняются, в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, на сегодняшний день самая сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Забайкальском крае и в Бурятии. Отдельные очаги возгораний регистрируются на территории Красноярского края, в Иркутской области, в Туве.