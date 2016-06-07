Ставрополь, 7 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум.



Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

Подозреваемый в двойном нападении на детской площадке Ставропольского края скрываался в Ростовской области. Сейчас он снова попал под следствие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

3 июня 2014 года ночью на одной из детских игровых площадок в поселке Анджиевском во время конфликта мужчина напал с ножом на 25-летнего оппонента и исколол его ножом в шею и спину. Мужчина от полученных ран умер.

После этого подозреваемый шесть раз ударил ножом в спину другого 19-летнего парня. Парень был немедленно доставлен в больницу, где врачам удалось его спасти.

Вместе с тем, после всего произошедшего подозреваемый в нападении скрылся и был объявлен в федеральный розыск. На период его поиска расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство было приостановлено.

Однако год спустя, уже в июне текущего года, 28-летний подозреваемый был найден в Ростовской области и доставлен в Ставропольский край. Сейчас он снова под следствием. Расследование уголовного дела возобновлено.