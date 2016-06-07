Штутгарт, Германия, 7 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Мировая премьера шестой генерации универсала Mercedes E-Class Estate состоялась в Штутгарте в рамках теннисного турнира MercedesCup, сообщает «Колеса.ру».

pixabay.com Эмблема Mercedes

Представители автоконцерна особое внимание обратили на объём багажного отделения и сохранившийся третий ряд сидений для детей, убирающийся в пол багажного отделения.

Универсал E-Class оснащается дизельными 2-литровыми двигателями объёмом мощностью 150 и 194 л.с. и трёхлитровым V6, выдающим мщность 258 лошадиных сил.

В набор бензиновых двигателей входят два четырёхцилиндровых моторов мощностью 184 и 211 л.с. и 3.5-литровый шестицилиндровый агрегат с отдачей 333 л.с., с которым доступна система полного привода 4Matic.

Все варианты модели в стандартной комплектации будут оснащаться девятидиапазонной автоматической коробкой передач.

В стандартной комплектации E-Class Estate будет оснащён электроприводом управления крышкой багажника, дверца может быть зафиксирована в любом положении.

Новый E-Class Estate разработчики называют самым тихим универсалом в своём классе, но покупатель может приобрести дополнительный пакет шумоизоляции, для района лобового стекла, ног задних пассажиров и тоннеля пола.

Универсал получил адаптивный круиз-контроль, способный соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля, и систему автоматического паркинга с пультом дистанционного управления.