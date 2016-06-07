Махачкала, 7 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Постановлением правительства Дагестана в республике создано государственное бюджетное учреждение «Республиканский казачий центр в городе Кизляре», сообщили ИА REGNUM 7 июня в региональном правительстве.

Терские казаки

Основными целями нового учреждения является поддержка общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий казачьих обществ, оказание содействия поддержке казачьих кадетских классов, школ. Функции учредителя центра осуществляет Министерство по национальной политике Республики Дагестан. Министерству финансов поручено при очередном внесении изменений в бюджет республики, а также при формировании республиканского бюджета на следующие годы предусматривать средства на содержание казачьего центра. О количестве необходимых для этого средств пока не сообщается.

Ранее в администрации города Кизляра сообщали о том, что под центр выделено здание и приобретено необходимое оборудование, а также на базе кизлярской гимназии №6 создано два казачьих класса, где будут обучать по специальной программе.

По данным администрации Кизляра, в настоящее время в Тарумовском и Кизлярском районах и городе Кизляре проживают 1400 казаков.