Москва, 7 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве 2-х жилых комплексов, останется под арестом до 12 августа. Такое решение, как передаёт РАПСИ, принял Мосгорсуд.

Dinozaurus Сергей Полонский

«Продлить Полонскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа», — говорится в сообщении судьи.

Напомним, бывший глава компании Mirax Group Сергей Полонский был депортирован из Камбоджи 17 мая 2015 года. Власти РФ подозревают бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время предполагаемый ущерб от действий предпринимателя по эпизоду со строительством «Кутузовской мили» составляет более 2 млрд руб, по эпизоду с «Рублевской Ривьерой» — еще 256 млн руб.

Читайте также: Бизнесмен Сергей Полонский останется под арестом до 12 июля