Ростов-на-Дону, 7 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Донские работодатели с начала текущего года сократили 3 тыс. 436 сотрудников. Для сравнения: за аналогичный период 2015 года под сокращение попали почти на 600 человек меньше. Это связано либо с ликвидацией предприятий, либо с оптимизацией штата работников. При этом в Ростовской области официальный статус безработного на 1 мая 2016 года имели 20,3 тыс. человек. Эти данные приведены в отчёте облправительства о социально-экономической ситуации в регионе по итогам четырёх месяцев текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

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Из документа следует, что наибольшее количество сокращений персонала произошло в сфере строительства (на 8,8%), финансовой деятельности (на 8,2%), по добыче полезных ископаемых (на 6,8%). По оперативным данным, на 11 мая на 78 предприятиях в режимах неполной занятости по инициативе работодателя находился 4 тыс. 691 человек, то есть на 100 трудящихся больше, чем в 2015-м.

Несмотря на это, уровень безработицы по-прежнему равен 0,9%, как и годом ранее. Но в муниципальных районах число безработных несколько выше, чем в городах. Так, наиболее высокий показатель безработицы зафиксирован в Советском (2,8%), Чертковском (2,3%) и Куйбышевском (2,2%) районах. Временную работу в службе занятости региона с начала года помогли найти 762 безработным.

Напомним, что банк вакансий в Ростовской области насчитывает почти 32,6 тыс. вакансий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешней весной авиакомпания «Донавиа» проинформировала о прекращении производственной деятельности компании. В связи с этим под сокращение попали 739 сотрудников, из них 170 работников филиала в МинВодах и 100 пенсионеров. С 25 апреля на предприятии работает консультационный пункт. Известно, что часть сотрудников получат работу в ростовском филиале авиакомпании «Россия». Некоторым работникам предлагают пройти переобучение.