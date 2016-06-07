Йошкар-Ола, 7 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Марий Эл перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации незаконной миграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в конце января 2016 года владелец пилорамы в одном из сел Параньгинского района решил привлечь к работам дешевую рабочую силу. Для этого он предложил гражданину Узбекистана работу с правом проживания в помещении пилорамы.

Предприниматель изначально знал, что мужчина, которого он нанимает на работу, не только не имеет права пребывать и работать на территории Российской Федерации, но и решением суда выдворялся за ее пределы.

Не смотря на это, предприниматель нанял иностранца в качестве разнорабочего, обеспечив необходимой мебелью, спальными принадлежностями и посудой.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и МВД РФ. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации»).

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.