Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Начальник отдела охраны общественного порядка ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, майор полиции Леонид Ямов подозревается в получении взятки. Он задержан оперативниками регионального управления ФСБ.

janeb13 Взятка

Как сообщили сегодня, 7 июня, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, по версии правоохранительных органов, 2 июня в своем служебном кабинете сотрудник полиции получил от местной жительницы 100 тысяч рублей за оказание помощи при охране общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия.

После этого полицейского задержали оперативники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Органами ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Как отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, «в настоящее время Ямову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Расследование уголовного дела продолжается.

По факту случившегося в региональном полицейском главке организована служебная проверка. «В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», в органах внутренних дел Ямов служит с 2003 года. «Должность начальника отдела охраны общественного порядка занимает с февраля 2014 года», — отмечает источник, добавляя, что отец полицейского на момент назначения сына работал в отделе законности и правопорядка администрации Курортного района.