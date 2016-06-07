Киев, 7 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. На Луганщине подразделения ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения и оборудовать свои позиции вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня, 7 июня, на брифинге заявил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.

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«ВСУ продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой АТО. Выявлен один танк ВСУ, обнаружен он южнее населенного пункта Новотошковское. На северо-западной окраине населенного пункта Лопаскино ВСУ по-прежнему активно ведут инженерные работы по оборудованию позиций», — сказал Марочко.

По его словам, власти подконтрольного Украине Беловодского района требуют деньги у местных предпринимателей для якобы оказания финансовой помощи украинским силовикам. «Глава Беловодской районной государственной администрации Грачев Андрей Сергеевич осуществляет незаконные сборы денежных средств с мелких и крупных предпринимателей, фермеров якобы для оказания финансовой помощи подразделениям, участвующим в так называемой АТО. Ежемесячно на АТО от каждой организации Грачев требует от 50 до 500 долларов США», — рассказал Марочко.

Он также проинформировал, что в Попасной (Луганщина, под контролем ВСУ) подразделение ДУК «Правый сектор» разместилось на территории больницы. «В Попасной на территории больницы размещено подразделение из состава «Правого сектора», — подчеркнул Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня военное ведомство ЛНР проинформировало, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ трижды обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в селах Калиново и Смелое.

При этом украинские войска применяли стрелковое оружие, СПГ и противотанковые ружья. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.