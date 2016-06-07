Архангельск, 7 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Последние дни мая обнадежили теплом. В первый день лета оно еще сохранялось на юге Архангельской области, но север уже почувствовал холодное дыхание Арктики. В ночь с 7 на 8 июня на большей части Архангельской области ожидаются заморозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Севгидромете.

lena Заморозки

По информации начальника отдела метеорологических прогнозов Людмилы Цыплаковой, по предварительным прогнозам первая декада июня в Архангельской области будет холодной. Температура воздуха ниже нормы на 1−2 градуса.

«Для Архангельской области похолодание в начале лета — характерно. В ближайшие три дня ночные заморозки еще сохранятся. Что касается дневной температуры воздуха, то она постепенно будет повышаться. К концу недели воздух прогреется до 12−17 градусов по области, в Архангельске до 15 градусов. Заморозки могут негативно отразиться на высаженную рассаду», — пояснила Людмила Цыплакова.

По информации пресс-службы правительства области, благоприятные погодные условия этого года позволили начать полевые работы на неделю, а в южных районах области — и на декаду раньше прошлого года. В 2016 году в Архангельской области планируется посадить в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах 1,5 тысячи га картофеля, в том числе около 150 гектар семенного картофеля.