Москва, 7 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Необходимо предотвращать ситуацию, когда информация становится объектом репрессий в случае, когда она не нравится какой-либо власти. Об этом 7 июня в ходе медиафорума «Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не может быть ситуации, когда каким-то властям какая-то информация нравится, тогда ее следует защищать и говорить о свободе прессы, а когда не нравится — тут же обзывать эту информацию пропагандой кого бы то ни было, которая обслуживает какие-то политические группы или интересы конкретных государств», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «информация должна быть объективной со всех точек зрения и не подвергаться никаким репрессивным действиям с целью ее корректировки».

Напомним, российские власти неоднократно заявляли о необходимости предотвращения репрессий и давления на средства массовой информации. Руководство страны говорило об этом и в контексте ситуации в регионах, и на общефедеральном уровне.