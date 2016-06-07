Самара, 7 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. К 1 сентября в Самаре будут открыты две новые школы — в микрорайонах Волгарь и Крутые ключи. Практически во всех школах летом будет проведен текущий ремонт, в девяти учебных заведениях — выборочный капремонт. В школах №22 и №147 отремонтируют спортивные залы, в школе №108 капитально обновят бассейн, а в школах №90 и №145 — кровли. Ремонт также произведут в школах №73, 156, 46 и гимназии №54. Об этом доложила на совещании в мэрии руководитель департамента образования Лилия Галузина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, в городских школах проведут ремонт и техническое обслуживание систем пожарной безопасности, уже закупается оборудование и мебель, формируется библиотечный фонд учебной и художественной литературы. В течение летнего периода по предварительным заявкам в школьные библиотеки будет поставлено учебных изданий на общую сумму около 70 млн рублей. Это позволит обеспечить школьников учебниками из библиотечных фондов на 95%.

Как отметила Лилия Галузина, в текущем году при двух школах №66 и №112 будут построены универсальные спортивные площадки. Спортплощадку при школе №112 построят за счет средств частных инвесторов, равно как и ремонт площадки при Самарском спортивном лицее.

«Новая школа №7 в Крутых ключах уже зарегистрировала свой устав и получила имя Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова. Это школа на 1360 мест, в которой уже сегодня набрано 15 первых классов. На первом этапе дети будут учиться в две смены, обучение организовано с 1 по 8 классы», — сообщила она.

В новую школу в Волгаре, получившую номер 57, в этом году пойдут около 1000 детей. Кроме того, будет реорганизована школа №153: к ней присоединят вечернюю школу №12. Подобная мера позволит оптимизировать и повысить эффективность использования кадровых и материально-технических ресурсов этих учебных заведений, поскольку при проектной мощности здания в 920 человек, в школе №153 пока обучается менее 300 учащихся. В школах №86, 98, 147 к осени будут открыты казачьи кадетские классы для пятиклассников.

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