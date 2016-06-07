Севастополь, 7 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Торжественная встреча сторожевого корабля «Адмирал Григорович» в Севастополе пройдет 9 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

mil.ru Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

Он подтвердил, что подобные корабли более 30 лет не поступали на вооружение Черноморского флота. «Последний корабль такого класса Черноморский флот получил в 1981 году», — сказал Трухачев.

Согласно его информации, проход кораблем боновых ворот Севастопольской бухты запланирован на 10:00, после чего на Минной стенке состоится торжественная церемония встречи с участием командующего Черноморским флотом, руководством города и жителей Севастополя.

Фрегат проекта 11 356 «Адмирал Григорович», первый в серии из шести фрегатов для ЧФ, построен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Корабли этого проекта предназначены для ведения в океанских и морских районах боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок противника, а также отражения атак средств воздушного нападения.

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Как сообщало ИА REGNUM, командующий флотом Александр Витко заявлял, что в этом году на вооружение Черноморского флота РФ поступят две подводные лодки и два новых сторожевых корабля.

К 2020 году в состав ЧФ войдет 54 новых боевых корабля.

Фрегаты проекта 11 356 имеют небольшие размеры, хорошую мореходность и очень мощное вооружение.

Основной ударный комплекс — это восемь ракетных пусковых установок комплекса «Калибр-НК». ПВО корабля состоит из 36 ракет зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», двух установок зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик» или «Палаш».

Фрегат может нести на борту противолодочный вертолет или вертолет дальней радиолокационной разведки.