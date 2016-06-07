Минск, 7 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум.

business-class.su Денежные переводы

Из 15 систем денежных переводов 11 относятся к международным и 4 — к внутригосударственным системам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все четыре внутренние системы перевода денег фактически работают в одном банке. Согласно данным НБРБ, с системой «Стриж» крупнейшего банка постсоветской республики — государственного ОАО «АСБ Беларусбанк», работает только ОАО «АСБ Беларусбанк». Так же обстоит дело с системами «Экспресс-перевод» ОАО «Белинвестбанк», «Хуткія грошы» ОАО «Белагропромбанк» и «Грошы-скараходы» ОАО «Банк БелВЭБ».

Для сравнения: с международной системы денежных переводов Western Union (The Western Union Company, США) работают 18 банков Белоруссии, с «Юнистрим» (АО КБ «Юнистрим», РФ) и «Золотая корона» (ООО РНКО «Платежный Центр», РФ) — по 5 банков, с MoneyGram (oneyGram Payment Systems, Inc., США) — 4 банка.

Также востребованы белорусами российские платёжные системы BLIZKO, «Лидер», Contact, Interexpress, Anelik и «Колибри». С казахстанской Faster работает один белорусский банк, являющийся «дочкой» казахстанского «БТА Банка».

Как сообщало ИА REGNUM, денежные переводы играют большую роль в пополнении доходов белорусских домохозяйств. По разным оценкам, за рубежом зарабатывают деньги для своих семей сотни тысяч белорусов.