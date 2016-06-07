Москва, 7 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства РФ, в котором расписан порядок переноса выходных дней на 2017 год Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Федот Сычков. Выходной день в колхозе. 1936

Отмечается, что переносы выходных дней запланированы так, чтобы российские трудящиеся могли наиболее рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. «Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, а также трех‑ и четырехдневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре», — сообщил Топилин.

Топилин отметил, что в будущем году несколько праздничных дней выпадают на выходные, поэтому Минтруд предложил перенести выходные с воскресенья 1 января — на пятницу 24 февраля, а с субботы 7 января — на понедельник 8 мая. Перечислены все периоды отдыха, самый длинный из которых — «новогодние каникулы» — с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 год, четыре дня — с 23 по 26 февраля, три дня — с 29 апреля по 1 мая, четыре дня — с 6 по 9 мая, три дня — с 10 по 12 июня и три дня — с 4 по 6 ноября.