Нальчик, 7 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии введено ограничение на передвижение тяжеловесных транспортных средств. Как сообщали ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе республиканского управления дорожного хозяйства, с 15 июня по 15 августа 2016 года по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием тяжелому автотранспорту разрешено будет передвигаться только ночью — с 21:00 до 09:00.

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Ограничение действует только с 15 июня по 15 августа 2016 года и только при значениях дневной температуры воздуха выше показателя +32 по данным регионального гидрометцентра. Таким образом в ведомстве надеются избежать разрушения автомобильных дорог в летний период.

На сайте ведомства опубликован список из 63 дорог, на которых введено ограничение движения для тяжеловесов. Среди них в том числе дороги, связывающие столицу республики с Майским, Нарткалой, Чегемом, дорога из Владикавказа через Ардон до селения II Лескен.