Москва, 7 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не читал ни одной книги о себе. Об этом он заявил журналистам 7 июня.

kremlin.ru Владимир Путин посещает книжный фестиваль

«Я все знаю о себе», — пояснил Путин.

Напомним, в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная Площадь» прошла презентация трёхтомного издания, в которое включены выступления президента РФ Владимира Путина за последние 15 лет. Трёхтомник получил название «Прямая речь».

В данный сборник включены все послания главы государства Федеральному Собранию в период с 2000 по 2015 годы, ключевые заявления, различные интервью и ответы на вопросы СМИ, а также выступления на международных форумах и встречах с лидерами и правительствами других государств.

В рамках фестиваля был представлен и ряд других книг о Владимире Путине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что всё это «позитивно и естественно», поскольку «президент Путин с его рекордным уровнем популярности, рекордным уровнем доверия, которое оказывает ему население, причем, не только в стране, но и за рубежом, — он не может не оставлять след в истории нашей страны, в истории мировых дел».