Москва, 8 июня, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, выпускники российских школ сдают ЕГЭ-2016 по обществознанию. На него записались 380 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре.

smolensk-i.ru ЕГЭ

ЕГЭ по обществознанию — самый популярный экзамен после обязательных русского языка и математики. По данным прошлых лет, обществознание сдают практически половина выпускников (49%), потому что ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления на все гуманитарные специальности.

Как отметили в ведомстве, вариант КИМ ЕГЭ по обществознанию подвергся серьезным изменениям, связанным с оптимизацией структуры экзаменационной работы. В 2016 году тест ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий (ранее было 36).

Минимальный проходной балл в 2016 году равен 42, для его достижения необходимо верно решить около 12 заданий, так как всего лишь 5 заданий оцениваются одним баллом.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период проходят с 27 мая по 30 июня. Во всех регионах России работает «горячая линия» по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.

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