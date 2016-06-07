Южно-Сахалинск, 7 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Из-за высокой пожарной опасности жителям пяти муниципальных образований Сахалинской области запрещено находиться в лесах и въезжать туда на транспорте, сообщает 7 июня областное министерство лесного хозяйства.

Иван Шишкин. Корабельная роща. 1898

Ограничение будет действовать 21 день, начиная с 7 июня 2016 года, и коснется территорий следующих лесничеств: Охинского, Ногликского, Тымовского, Смирныховского и Александровского.

По данным министерства, в текущем пожароопасном сезоне на территории области было отмечено 11 лесных пожаров, огонь прошел площадь в 43,9 гектаров. Во всех случаях в возгораниях были виновны люди.

ГУ МЧС по Сахалину предупреждает, что 8 июня пожарная опасность 4 класса прогнозируется в 8 районах области: Охинском, Тымовском, Ногликском, Смирныховском, Макаровском, Долинском, Анивском и Южно-Сахалинском. Спасатели просят островитян быть крайне внимательными при обращении с огнем в лесу.