Гай, Оренбургская область, 7 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Экс-глава города Гай Оренбургской области Николай Иванов, ранее осужденный за превышение должностных полномочий, решил добиваться восстановления своего доброго имени.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд первой инстанции признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления» и назначил наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы, а также лишил на три года права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В Оренбургском областном суде 3 июня 2015 года была рассмотрена апелляционная жалоба экс-главы г. Гая и администрации г. Гая Николая Иванова. Несмотря на освобождение от наказания по акту амнистии, объявленному в декабре 2013 года в связи с 20-летием Конституции РФ, бывший градоначальник оспорил приговор Гайского городского суда от 15 января 2015 года. Судебная коллегия частично изменила приговор. С учетом этого, назначенное Иванову основное наказание снижено до полутора лет лишения свободы, дополнительное — до 2,5 лет. В остальной части приговор суда изменений не претерпел.

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В настоящее время Николай Иванов решил обратиться к Уполномоченному по павам человека в Российской Федерации. Он уверен, что вынесенное в отношении него решение не является объективным и справедливым.

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Сторона защиты так прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM: «Председатель суда, в нарушение презумпции невиновности, высказался о том, что глава города является преступником, даже не приступив к рассмотрению дела, тем самым нарушил требования статьи 49 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть признан преступником иначе как по приговору суда Верховный суд РФ указал, что при наличии конфликта интересов между председателем суда и подсудимым, для соблюдения принципа объективности и беспристрастности, необходимо направлять уголовное дело на рассмотрение в другой суд, чтобы председатель суда не мог воздействовать на мнение судей данного суда. Однако Оренбургский областной суд отправил дело на рассмотрение в тот же суд, итог — скопированный обвинительный приговор. Кассационная инстанция Оренбургского областного суда отказала Николаю Иванову в защите его прав, свобод и законных интересов. В такой ситуации, когда в регионе отсутствуют беспристрастность и объективность судейского сообщества, необходимо обратиться к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации за поддержкой при обращении с жалобой в последнюю и наивысшую инстанцию Российской Федерации — Верховный Суд».

Отметим, что 16 февраля 2016 года в ходе семинара-совещания российских судей президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что судьи не всегда бывают объективны при принятии решений. Судьям, которым какие-либо интересы мешают соблюдать закон, Владимир Путин посоветовал найти другое место работы.