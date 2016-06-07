Киев, 7 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение Рады представление на увольнение с должностей 12 членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующий проект постановления под № 4789 об увольнении членов ЦИК появился на сайте Рады сегодня, 7 июня, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В частности, Порошенко предлагает отправить в отставку действующего председателя ЦИК Михаила Охендовского, замглавы ЦИК Андрея Магеру и Жанну Усенко-Черную, а также Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Игоря Жиденко, Татьяну Лукаш, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова и Валерия Шелудько.

В то же время постановлением № 4790 от 3 июля Порошенко внес на рассмотрение украинского парламента 11 кандидатур членов ЦИК. Проект постановления также был опубликован на сайте Рады.

Так, на должности членов ЦИК предлагаются:

заместитель министра образования и науки, руководителя аппарата Министерства образования и науки Роман Греба; директор департамента аналитической работы и организации управления МВД Михаил Вербенский; заместитель главы секретариата комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова; юрисконсульт Светлана Кустова; судья Алла Басалаева; адвокат Олег Колопольский; нотариус, доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Шевченко Ольга Лотюк; нотариус, экс-замминистра Кабмина Надежда Синица; завотделом мониторинга деятельности местных органов власти департамента местного самоуправления и децентрализации АП Виталий Плукарь; преподаватель Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов; экс-замглавы правления Комитета избирателей Украины Евгений Радченко.

В свою очередь 7 июня координатор общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что ЦИК может приступить к работе в составе 11 членов. «Есть представление о назначении 11 новых (членов ЦИК — прим. ИА REGNUM). Если это одно лицо не будет сейчас назначено, это не мешает ЦИК начать свою работу, так как кворум для продолжения организации выборов на семи одномандатных мажоритарных округах есть», — считает Айвазовская.

При этом Айвазовская выразила надежду, что новый состав ЦИК будет назначен на следующей неделе. «Верховная рада на следующей пленарной неделе рассмотрит эти представления после рассмотрения кандидатур профильным комитетом по правовой политике и правосудия и по вопросам предотвращения коррупции. Мы надеемся, что во вторник или четверг эти лица будут переназначены», — сказала Айвазовская.

Она также предположила, что главой ЦИК будет представитель от фракции «Блок Петра Порошенко». По ее словам, большая часть предложенных Порошенко кандидатов в ЦИК являются членами БПП. «Именно из этой фракции (БПП) наибольшее представительство в переназначенных членах комиссии», — подытожила Айвазовская.

Напомним, 1 июня у 12 из 15 членов ЦИК Украины закончился семилетний срок полномочий. Ранее парламентские фракции подали свои предложения президенту по составу ЦИК.