Москва, 7 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Ввоз на таможенную территорию РФ племенного скота предлагается освободить от НДС до конца 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах

С января 2012 года перестал действовать льготный порядок налогообложения НДС при ввозе в РФ племенных животных и птиц, что негативно сказалось в частности, на поголовье молочного стада, за 2012 год убыль составила 70 тыс. голов, отмечают парламентарии-авторы инициативы.

Сейчас при закупке импортного племенного скота ставка НДС составляет 10%, и покупатель обязан уплатить ее в полном объеме в момент таможенного оформления. «Единовременная оплата налога для сельхозпроизводителей значительна и сказывается на финансовом положении предприятия», — отмечают депутаты.

В связи с этим законопроект предлагает освободить от уплаты НДС при ввозе племенного скота на таможенную территорию РФ сельхозтоваропроизводителей и лизинговые организации. «Эта мера позволит пополнить хозяйства высокопродуктивным скотом и в дальнейшем перейти к росту поголовья», — считают авторы законопроекта. Согласно законопроекту, льгота будет действовать до конца 2020 года.