Женева, Швейцария, 7 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил 7 июня, что специальный Комитет ВОЗ по лихорадке Зика проведет регулярное заседание в начале следующей недели, в рамках которого будут рассмотрены рекомендации медиков, в том числе в отношении Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Yann Forget Штаб-квартина ВОЗ

С таким заявлением чиновник выступил в ходе пресс-конференции, добавив, что независимые эксперты, которые до этого собирались 8 марта, рассмотрят сведения вокруг ситуации с Олимпийскими играми, и, скорее всего, представят новые рекомендации для направляющихся туда спортсменов и туристов. По его словам, точная дата проведения встречи будет сообщена в ближайшее время.

Линдмайер также отметил, что, по оценкам ученых, риск распространения переносимого москитами вируса Зика из-за проведения летних игр, которые стартуют 5 августа, «возрастает незначительно».