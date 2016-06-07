Минск, 7 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум.



Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ по итогам мая увеличились на $43,1 млн и, по предварительным данным, на 1 июня составили $4,2716 млрд в эквиваленте. В национальном определении объём ЗВР уменьшился на $13,8 млн до $4,6171 млрд в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

Поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» способствовали поддержанию ЗВР. Их сокращению способствовало погашение Совмином и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, проинформировал госрегулятор.

Нацбанк проинформировал также о падении курса «зайчика»: по официальному курсу на 6 июня $1 стоил дороже 20 тыс белорусских рублей, 7 июня курс составил 19,869 дензнака постсоветской республики за единицу североамериканской валюты. Российский рубль к белорусскому оценивается примерно 1:300.

Золотой запас НБРБ на 1 июня составил 38,1 т. Ставка рефинансирование держится на уровне 22% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году белорусский рубль снова оказался среди самых слабых валют Евразии. Правительство Белоруссии использует девальвацию «зайчика» как инструмент стимулирования экспорта, стимулируя спрос населения на доллары США, являющиеся для белорусов традиционным инструментом взаиморасчётов и накоплений.

В 2016 году ЕФСР направил в Минск первый транш $2-миллирадного стабилизационного кредита. Условиями финансовой помощи во время кризиса названы реформы, предполагающие банкротства госпредприятий и массовые увольнения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на словах критикующий такие подходы, фактически согласился с условиями внешних кредиторов.