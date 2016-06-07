Великий Новгород, 7 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. «К глубокому сожалению, мы испортили отношения с «Газпромом», потому что задолжали ему очень большие деньги», — заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин на встрече с журналистами и блогерами 6 июня. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона считает это самой большой проблемой Новгородской области.

rrnews.ru Газовая труба

«Сейчас уже не идёт разговор о программе «Газпром — детям», разговор уже идёт о газификации», — пояснил Митин. По его словам, напряжение в и без того замороженных отношениях с газовым монополистом создают увеличившиеся долги муниципального предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», которое в этом году было передано в концессию Тепловой компании «Новгородская».

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На площадке Петербургского экономического форума новгородский губернатор намерен встретиться с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Кириллом Селезнёвым. «Мы должны согласовать с ними график реструктуризации тех долгов, которые образовались у «Теплоэнерго» — это 800 млн рублей. Мы подготовили схему на пять лет, она нас устраивает», — сообщил Сергей Митин, отметив, что часть денег на погашение долга планируется брать из концессионных выплат (они составят 70 млн рублей в год), «остальные деньги надо находить в бюджете города».

Отметим, что проблеме долгов «Теплоэнерго» будет посвящено внеочередное заседание думы Великого Новгорода, назначенное на 10 июня. Как сообщили ИА REGNUM в информационном управлении гордумы, администрация города предлагает передать в залог 113 объектов недвижимости общей стоимостью около 1,3 млрд рублей. Как говорится в подготовленной мэрией пояснительной записке, это необходимо для реструктуризации задолженности МУП «Теплоэнерго» не только перед газовиками (ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»), но и перед энергетиками (ООО «ТНС Энерго Великий Новгород»), а также для возможности получения МУП «Теплоэнерго» кредитных ресурсов.

Напомним, уровень газификации Новгородской области природным газом на начало 2014 года составляет 55,2% (в городах и поселках городского типа — 72,5%, в сельской местности — 18,2%).