Киев, 7 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления, в случае принятия которого будут уволены председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский и ещё 11 членов ведомства, сообщает УНН.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отмечается, что уволить членов ЦИК предлагается в связи с тем, что сроки их полномочий завершились. Увольнение коснётся следующих лиц: Тамары Астаховой, Юрия Данилевского, Юрия Жиденко, Татьяны Лукаш, Андрея Магера, Бронислава Райковского, Жанны Усенко — Черной, Александра Чупахина, Юлии Швец, Алкксандра Шелестова, Валерия Шулудько и председателя комиссии Охендовского.

Порошенко предложил новые кандидатуры членов ЦИК. Соответствующий проект постановления размещён на официальном портале Верховной рады.