Магас, 7 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Бывший муфтий Ингушетии Магомед-хаджи Албогачиев назначен помощником-советником главы республики по религиозным вопросам. Ранее он в течение 12 лет возглавлял Духовное управление мусульман республики и на протяжении пяти лет — Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В должности советника главы Албогачиев будет заниматься вопросами взаимодействия с религиозными объединениями в республике и за её пределами, сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе главы региона.

kremlin.ru Магомед-хаджи Албогачиев встречается с Владимиром Путиным. 2003

В ходе встречи с ингушскими религиозными деятелями Юнус-Бек Евкуров объяснил свое решение о назначении Магомед-хаджи Албогачиева тем, что он имеет хорошее духовное образование и всю свою жизнь занимался изучением исламских наук у видных ученых-богословов Ингушетии и Дагестана. Кандидатура бывшего муфтия была поддержана известными ингушскими богословами.

Объявляя о своем указе, Юнус-Бек Евкуров выразил надежду, что Магомед-хаджи Албогачиев сумеет наладить диалог с представителями всех религиозных направлений и, сплотив вокруг себя людей, устранить разногласия среди верующих. Кроме того, будущему советнику предстоит систематизировать деятельность медресе и исламского университета, организовать работу по совершенствованию духовного просвещения.