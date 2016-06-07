Углич, Ярославская область, 7 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. 11−13 июня в Ярославском музее-заповеднике пройдет первый региональный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

фото сайта visituglich.com

Как отмечают в ведомстве, фестиваль направлен на популяризацию искусства керамики, выявление талантливых мастеров и поддержку их творческой активности.

«Глина преданно служила человечеству на всем пути его долгой истории. Работа с глиной — одна из древнейших технологий. Спросите любого гончара, и он вам подтвердит: в глине есть что-то таинственное и глубокое; это материя, в которой есть что-то очень живое, завораживающее. Глиняный сосуд, сделанный на гончарном круге, взаимодействует с такими природными силами, как вода, огонь, воздух, тепло и гений человеческих рук. Именно поэтому организаторы и назвали свой фестиваль — «Живая глина», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

В фестивальные дни состоится конкурс керамистов, посвященный 80-летию Ярославской области. Соответственно, главной темой для мастеров станет жизнь и история региона. Работы конкурсантов будут оцениваться в нескольких номинациях профессиональным жюри под председательством скульптора, Заслуженного художника России Елены Пасхиной.

Ежедневно для гостей фестиваля будет работать выставка «Ярославская глиняная игрушка», где организуются экскурсии. Также посетителей ждут разнообразные мастер-классы и зрелищные шоу от профессиональных мастеров.