Абакан, 7 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Хакасии с 30 мая по 6 июня 2016 года выросли цены на сахар-песок (на 3,1%), крупу гречневую-ядрицу (на 1%), белокочанную капусту (на 4,6%), репчатый лук (на 2,7%), морковь (на 1,6%). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве строительства и ЖКХ.

qatar4sports.com Гречка

За этот период в регионе зарегистрировано снижение цен на подсолнечное масло (на 0,7%), яйца куриные (10 шт. — на 8,3%), шлифованный рис (на 0,7%), пшено (на 0,4%), картофель (на 1,1%).

Как сообщили ИА REGNUM в Хакасстате, потребительские цены на все товары и услуги населению Хакасии за январь — май 2016 года выросли на 2%. Это на 4,2 процентных пункта ниже, чем за январь — май 2015 года.

В мае подорожали баранина (кроме бескостного мяса) — на 1,6%; колбаса полукопченая и варено-копченая — на 1%; соленая, маринованная, копченая рыба — на 3,5%; печенье — на 1,2%; крупа гречневая — на 17,2%. Из плодоовощной продукции подорожали капуста — на 4,3%; лук репчатый — на 6,2%; свекла — на 5,8%; морковь — на 9,2%; картофель — на 3,7%; бананы — на 4,7%. Снизились цены на яйца куриные — на 16,8%; сахар и рис — на 1,1%; крупу манную — на 1,4%; свежие огурцы — на 8,5%; помидоры — на 15,4%; апельсины — на 5,5%.

Снижение цен зарегистрировано на газовое моторное топливо — на 9,7%; ноутбуки — на 1,5%; смартфоны — на 4,1%.

В мае текущего года подорожали услуги железнодорожного транспорта — на 17%. Уменьшилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля — на 2,5%; за аренду однокомнатной и двухкомнатной квартиры у частных лиц — на 1,7% и 3% соответственно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии потребительские цены на все товары и услуги за январь — апрель 2016 года выросли на 1,7%.