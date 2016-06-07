Москва, 7 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Законопроект о порядке освобождения от уголовной ответственности Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Предлагается ввести новое основание освобождения от уголовной ответственности в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — в случае, если правонарушителем возмещен ущерб или иным способом заглажен причиненный вред.

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Вопрос о прекращении уголовного преследования будет решаться в таком же порядке, который установлен для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением иной меры уголовно-правового характера — судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК, а если штраф статьей не предусмотрен — не может быть более 250 тыс. рублей. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности.

Предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохраняется, если оно совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство), а равно из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Меняется формулировка ст. 157 УК, которая сейчас предусматривает уголовную ответственность за злостное (то есть после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждения) уклонение от уплаты по решению суда алиментов на содержание детей либо нетрудоспособных родителей. Предлагается уголовную ответственность за неуплату алиментов применять только к тем лицам, которые совершили это деяние неоднократно, то есть ранее были подвергнуты за него административному наказанию.

Кроме того, увеличивается сумма хищения чужого имущества, после которой наступает уголовная ответственность — с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.