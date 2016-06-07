Магадан, 7 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» получила лицензию на проведение работ в пределах Богатинского участка на шельфе Охотского моря. До 30 мая 2046 года компания сможет осуществлять здесь геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, сообщает 7 июня «Вести.Финанс» со ссылкой на пресс-центр нефтяной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Согласно условиям документа, лидер нефтяной отрасли России обязан в течение 4 лет с даты регистрации лицензии провести сейсморазведочные работы 3D в объеме не менее 100 кв. км, а также завершить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин в течение 9 лет.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской заявил о том, что не исключает возможного допуска к освоению месторождений арктического шельфа частных нефтегазодобывающих предприятий. Пока по закону разрабатывать нефтегазовые месторождения континентального шельфа России могут лишь «Газпром» и «Роснефть», получающие лицензии на разработку недр по заявительному принципу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бурение поисковой скважины в Охотском море начато совместным предприятием «НК «Роснефть» и Statoil ASA. Скважина находится в 420 км от порта Магадан на участке «Лисянский», работа ведется полупогружной буровой установкой Nanhai-9.