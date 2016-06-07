Милан, Италия, 7 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Бывший председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони был доставлен 7 июня в одну из больниц Милана из-за проблем с сердцем, сообщает Reuters.

alessio85 Сильвио Берлускони

Его жизни, как отметили в его партии «Вперёд, Италия», ничего не угрожает.

Напомним, 79-летний политик четыре раза становился главой правительства Италии, он принадлежит к правоцентристской политической партии «Вперёд, Италия», вновь сформированной в 2013 году.