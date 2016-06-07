Москва, 7 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В условиях кризиса банки стали более осторожно подходить к вопросам предоставления кредитов заемщикам. В отличие от докризисной ситуации банки тщательнее отбирают заемщиков, более детально изучают, предоставленную им информацию и только затем принимают решение о выдаче кредита, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM снижение в России числа кредитных мошенников.

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«Как следствие, в ходе углубленного анализа банкам проще выявить и отсеять потенциальных мошенников. Этому способствует сокращение числа заявок на кредиты, то есть количество желающих получить кредиты уменьшается, поэтому у сотрудников банков остается больше времени на анализ информации о заемщиках. Ведь чем больше поток клиентов, тем меньше времени остается на проверку предоставленной информации и тем больше вероятность того, что мошенники затеряются среди добросовестных заемщиков», —.

«Кроме этого, потребительское кредитование в России развивается уже более 10 лет, за этот период времени банки накопили достаточной большой опыт в области выявления потенциальных мошенников, что, несомненно, приводит к снижению числа кредитного мошенничества. Однако нужно понимать, что как только банки станут увеличивать выдачу кредитов и объемы кредитования начнут расти, число мошеннических операций в этой сфере начнет восстанавливаться, так как мошенники тоже совершенствуют свои схемы обмана», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным ОКБ, в России снизилось число кредитных мошенников, которые занимают у банков, не собираясь возвращать эти средства. Эксперты объясняют это тем, что мошенникам сложнее стало затеряться среди добросовестных заемщиков, которые в кризис стали хуже расплачиваться по своим обязательствам. Так, по сравнению с 2014 годом в 2015 году количество «плохих кредитов» сократилось на 7,5%, а объемы потерь снизились почти на треть (31%).