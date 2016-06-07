Москва, 7 июня, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Юрлица будут обязаны документально подтверждать достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ был разработан Росфинмониторингом и направлен на повышение прозрачности деятельности юрлиц с учетом рекомендаций ФАТФ.

Для юрлиц устанавливается обязанность получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Перечень этих органов будет устанавливаться правительством РФ. Речь в законе идет о «налоговых органах и других федеральных органах».

Одновременно закон устанавливает административную ответственность за неисполнение прописанных в нем норм. За непредставление сведений о бенефициарах в уполномоченный орган, а также информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам своих клиентов предполагается штрафовать должностных лиц в размере от 30 тыс до 50 тыс рублей, юрлиц — от 100 тыс до 500 тыс рублей.

Если юрлицо не исполняет обязанности по установлению информации о своих бенефициарных владельцах, обновлению этой информации, хранению и представлению таких данных, а также о принятых мерах по установлению этой информации, его оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Закон призван существенно снизить издержки кредитных организаций, которые сейчас вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, и создаст возможность для уполномоченных органов, под которыми понимаются Росфинмониторинг и ФНС, получать информацию о бенефициарных владельцах «из первых рук», отмечал ранее замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.