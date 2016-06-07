Москва, 7 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В проекте освоения последнего крупного российского месторождения нефти, которое еще не распределено, может принять участие арабский фонд Mubadala. Правда, если фонд и получит долю, то только миноритарную, то есть не сможет напрямую управлять компанией. Об этом стало известно в понедельник, 6 июня, сообщил портал «Нефть России».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сообщается, что соответствующую сделку одобрил президент РФ Владимир Путин. Как пишет издание, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил письмо Владимиру Путину по поводу Эргинского нефтяного месторождения. В послании глава РФПИ попросил главу государства, чтобы одним из условий реализации проекта для победителя аукциона было привлечение миноритарного партнера, который опытен и готов вложить не менее $4 млрд в долгосрочные проекты в РФ.

Конкретно речь идет об арабском фонде Mubadala. Фонд готов инвестировать до $7 млрд в российские проекты. Например, доля арабского фонда в разработке Назымского месторождения составляет 25%. Кроме того, в 2013 году Российский фонд прямых инвестиций создал вместе с Mubadala консорциум. По мнению Дмитриева, сегодня самым приоритетным направлением для сотрудничества с арабским фондом в рамках консорциума является разработка Эргинского месторождения. В свою очередь, российский лидер поставил резолюцию «Согласен» и поручил Минприроды проработать проект. Стороны соглашения, включая пресс-секретаря президента, отказались от комментариев по этому вопросу или не ответили на запрос, пишет портал.

Сам аукцион по продаже правительством лицензии на разработку одного из крупнейших российских месторождений нефти — Эргинского, расположенного в Западной Сибири, намечен на второй или третий квартал 2016 года. Согласно условиям торгов, первоначальный объем составит 5,35 млрд рублей, а разработка месторождения должна будет начаться в течение первых двух лет с момента получении лицензии. Кроме того, все добытое здесь «черное золото» нужно будет переработать на НПЗ в России. Такие правила проведения торгов для этого месторождения утвердил премьер-министр страны Дмитрий Медведев 25 мая 2016 года.

Напомним, что Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири — одно из самых больших разведанных российских месторождений. Запасы здесь составляют 103 млн тонн «черного золота». Оно являются частью Приобского месторождения, где уже ведут разработки «Газпром нефть» и «Роснефть».

Что касается сотрудничества России и арабского фонда Mubadala (ОАЭ), то в мае 2014 года «Роснефть» и фонд заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области разведки и добычи «черного золота». Согласно договору, арабская организация может принять участие в освоении активов российской нефтегазовой компании в Восточной Сибири. В свою очередь, «Роснефть» может участвовать в международных проектах арабской компании. Так, в августе 2015 года сообщалось, что «Роснефть» и фонд ведут переговоры по освоению Среднеботуобинского и Верхнечонского месторождений в Восточной Сибири. Для этих целей президент РФ Владимир Путин встречался с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ)Мухаммедом аль-Нахайяном.

Однако фонд ОАЭ принимает участие не только в нефтяных проектах. Например, в марте текущего года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью для The Wall Street Journal сообщил, что госкорпорация ведет переговоры с фондом Mubadala Development о продаже ему пакета холдинга «Вертолеты России» в размере 20−25%. Как отметил Чемезов, «Ростех» намерен продать в общей сложности 49% акций «Вертолетов России», а остальную долю оставить под своим контролем. Купить выставленные на продажу акции может РФПИ, вероятно, даже совместно с партнером фонда, заявил глава «Ростеха».