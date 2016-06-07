Москва, 7 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Административная ответственность экспортеров за нарушения валютного законодательства ужесточается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Предусматривается установление административной ответственности за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по обеспечению получения на свои банковские счета, в том числе и зарубежные, доли валюты РФ при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам, для которых законом предусматривается оформление паспорта сделки.

За нарушение резидентом этой нормы предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.