Ярославль, 7 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Пятьсот переписчиков будут собирать данные для Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области.

«Это вторая сельскохозяйственная перепись в новейшей истории России. Первая было 10 лет назад в 2006 году. Тогда она длилась 20 дней, а теперь полтора месяца — с 1 июля 2016 года по 15 августа.

Сельхозпредприятия будут исследоваться все, а садоводства выборочно. Уже набраны 80 инструкторов, по одному на переписной пункт и 500 переписчиков. Им дано задание соблюдать при сборе данных строгую конфиденциальность! Ни адресов, ни фамилий. Пожилые люди порой боятся, что перепишут насаждения, скот и т.д., а потом это обложат налогом. Поэтому переписчики дают подписку о неразглашении данных», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова.

По словам Харитоновой, за прошедшие с прошлой переписи 10 лет уклад жизни на селе заметно изменился. Фермерские хозяйства стали крупнее, мелкие разорились. Отдельно будет выясняться картина с импортозамещением. Впервые в опросники включены вопросы о кредитах и господдержке. Будет изучаться, сколько сельхозземель обрабатывается, сколько нет, состояние грунта, пашни, сенокосы, виды скота и др.

Переписчики будут ходить с особыми бейджами-удостоверениями (при этом обязательно должны иметь при себе паспорт), кепки-козырьки, портфели синего цвета с надписью «Росстат». В этот раз переписчикам выдадут планшетные компьютеры, чтобы они могли оперативно передавать информацию.

Средства для содействия переписи выделены местным органам власти из федерального бюджета. Для переписчиков на местах уже подготовили помещения, транспорт и связь. Предварительные итоги сельхозперепеси опубликуют уже в конце 2016 года. Полные данные будут готовы в 2017—2018 годах.