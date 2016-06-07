Вологда, 7 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Тестирование на склонность к наркотикам на Вологодчине прошли 36 тысяч учащихся 327 школ, а также — 27 колледжей и техникумов области. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в 6 раз и превысило 36 тысяч человек. Процедуру тестирования успешно завершили 31 684 обучающихся (89%). Это более 22,7 тысячи школьников из 8−10 классов, а также 8,9 тысячи студентов колледжей и техникумов области, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

Lars Plougmann Ребёнок за компьютером

После анализа результатов выяснилось, что в группу риска входит 28,3% школьников и 30,8% учащихся профессиональных образовательных организаций.

«К обучающимся группы риска относятся дети с трудностями контроля поведения, склонностью к рискованному поведению, поиску новых ощущений, неумению справляться с трудными ситуациями. Сочетание этих признаков повышает вероятность формирования у школьников и студентов зависимого поведения. Например, употреблению наркотических средств или Интернет-зависимости. К категории группы риска относятся также подростки, у которых проявляются антисоциальные формы поведения, которые часто связаны с влиянием подростковой группы. Значимым фактором являются трудности детско-родительских отношений, которые компенсируются поиском новизны, общением в социальных сетях», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования региона Елена Рябова.

Сейчас результаты тестирования направлены в управления образования районов и городов, а также — профессиональные образовательные организации. Подростки и их родители смогут узнать свои результаты в областной комиссии по социально-психологическому тестированию Вологодского института развития образования. Также тестирование позволит составить план, по которому в регионе выстроят работу по профилактике наркомании на уровне школ и техникумов.

Добавим, что по официальной статистике наркоконтроля, за прошедший год количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло в три раза, а количество наркозависимых подростков увеличилось вдвое, достигнув 100 человек. Причем, как правило, дети употребляют так называемые «спайсы», которые приобретают через Интернет. В 2016 году количество Интернет-преступлений, связанных с распространением «спайсов», составило 183 и почти в три раза превысило показатели 2014 года.