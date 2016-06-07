Екатеринбург, 7 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге храм святой Екатерины всё-таки будет построен. Власти не отказались от этой инициативы, а теперь её подхватил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Православный храм

Сейчас на областном уровне создаётся рабочая группа. Председателю правительства Денису Паслеру и руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову предписано до 20 июня определиться с кандидатами, которые и займутся в составе группы проработкой вопросов строительства в Екатеринбурге храма святой Екатерины, и представить их губернатору.

Напомним, в 2010 году вокруг строительства храма разгорелся скандал. Его предполагалось выстроить на площади Труда, вместо фонтана «Каменный цветок». Тогда общественности удалось отстоять площадь от застройки и спасти фонтан.

В качестве аргументов противники храма называют то, что, по их мнению, центр города уже заполнен культовыми сооружениями. При этом они допускают, что не будут возражать, если новый храм появится на окраине города.