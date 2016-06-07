Ставрополь, 7 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

В Ставропольском крае совершено 14 мошенничеств с продажей аграриям крупных партий минеральных удобрений на сумму свыше 11,5 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

В Ставрополе задержаны трое представителей торговой фирмы, которые якобы заключили с предпринимателем договоры поставки 40 тонн минеральных удобрений на сумму 1 миллион 360 тысяч рублей.

Удобрения поставлены так и не были, а деньгами они распорядились по своему усмотрению. Представители фирмы арестованы, счета их фирмы арестованы, в домах проведены обыски, изъяты документы на их сделки.

Выяснилось, что в последнее время на территории Ставропольского края было совершено еще 13 подобных мошенничеств по фиктивным договорам на поставку минеральных удобрений.

Следствие полагает, что мошенникам удалось похитить более 11,5 миллионов рублей средств аграриев. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество».

Отметим, что в весенне-летний период минеральные удобрения на Ставрополье востребованы, поскольку выращивается новый урожай и проводится обработка полей.