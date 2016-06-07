Бор, Нижегородская область, 7 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум.



Tolstova Olga В детском саду

В поселке Октябрьский городского округа город Бор (Нижегородская область) начал свою работу новый детский сад «Мечта» на 240 мест. По словам губернатора Валерия Шанцева, посетившего дошкольное учреждение, новый детский сад — это «действительно мечта не столько для детей, сколько для взрослых».

«Когда мои дети росли, я мог только мечтать о том, что для них были созданы такие условия: бассейн, зимний сад, изостудия, космическая лаборатория, физкультурный и музыкальный залы. Причем речь идет не о крупном мегаполисе, как Нижний Новгород, а о поселке», — сказал губернатор.

«Мы завершили программу ликвидации очередности для детей от трех до семи лет — в детсадах создано более 14 тысяч новых мест. Но параллельно мы строили детские сады в рамках другой государственной программы — программы «развития». Помимо этого детсада в ближайшее время будет также открыто дошкольное учреждение в Городецком районе — в Заволжье», — сообщил Шанцев.

«Необходимо решать вопрос с детьми ясельного возраста от 1,5 до трех лет, при этом особое внимание надо обратить на крупные города: Нижний Новгород, Бор, Арзамас, Дзержинск, — считает губернатор. — Детские сады построены. Теперь надо ориентироваться на демографическую ситуацию на каждой конкретной территории и действовать в зависимости от этого. В «Мечте» созданы ясельные группы. Кроме того, очень важно, что здесь предусмотрены места для детей с задержкой в развитии. Для них созданы специальные условия, приглашены педагоги — это правильно, необходимо помогать ребятам, погружать их в социум».

В свою очередь председатель регионального Законодательного собрания Евгений Лебедев, напомнил, что нехватка мест в детских садах — один из животрепещущих вопросов, с которым постоянно обращались жители: «На Бору за последние пять лет было многое сделано для решения этой проблемы: открыто 15 дополнительных групп в детских садах, построено 13 детских дошкольных учреждений. Благодаря этому Борский городской округ одним из первых в Нижегородской области решил задачу ликвидации дефицита мест в детсадах для ребят в возрасте от трех до семи лет. Следующий этап — малыши до трех лет».

На сегодня в Борском округе наблюдается позитивная динамика роста рождаемости. Увеличивается количество семей, в которых растут трое и больше детей. Если в 2010 году у нас в районе было 508 многодетных семей, то сегодня их уже почти 800.

«Пусть детский сад «Мечта» станет для наших ребятишек настоящим «вторым домом», где им всегда будет светло, уютно, куда они захотят возвращаться, чтобы вновь и вновь заниматься с любимыми педагогами», — отметил Лебедев.

Детский сад на 240 мест в поселке Октябрьский городского округа Бор построен в рамках государственной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014 — 2016 годы». Новый детский сад принял воспитанников в возрасте с 1,5 до 7 лет. В учреждении функционируют 13 возрастных групп, 11 групп — общеразвивающей направленности, 2 группы — для детей с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи.

Для образовательной деятельности оборудованы изостудия, зимний сад, сенсорная лаборатория, комната Монтессори, космическая лаборатория, игротека, физкультурный и музыкальный залы, бассейн. Для детей с ограниченными возможностями здоровья — кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом-дефектологом. В учреждении созданы комфортные условия для плодотворной творческой работы сотрудников — методический кабинет, конференц-зал.

Детский сад полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой.

Кадровый состав насчитывает 31 педагога — воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, плаванию, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог.

Медицинский блок позволяет в полном объеме осуществлять лечебно-профилактическую: имеются все необходимые помещения (врачебный, процедурный кабинеты, изолятор).