Москва, 7 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. После серии банкротств российских туристических компаний в 2014 году, спровоцированных необоснованным занижением цен, ситуация на рынке стабилизировалась. И главная задача сейчас — не допустить создания новых финансовых пирамид. Об этом сегодня, 7 июня, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в ходе совещания по обеспечению прав туристов в высокий сезон 2016 года, сообщили в Росуризме.

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«Конкуренция среди игроков рынка должна быть здоровой. Чтобы ценовая политика отдельных компаний не привела к повторению событий 2014 года. Мы будем бороться с попытками демпинга, которые могут разрушить весь туристический рынок. Гражданам России должны предоставляться качественные услуги по экономически обоснованным ценам», — Сафонов.

На базе ассоциации «Турпомощь» действует проект «Турбарометр», который еженедельно представляет информацию о ценовой политике основных игроков рынка на ключевых туристических направлениях. Если в результате мониторинга будут выявлены случаи демпинга, материалы будут направлены в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

Как пояснили в ведомстве, совещания по ситуации на рынке будут проводиться регулярно, раз в две недели. К участию в обсуждении также приглашены специалисты Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году приостановили свою деятельность 27 туристических компаний. В этот момент клиенты многих из них находились на отдыхе за рубежом без обратных билетов. За счет средств турбизнеса, аккумулированных в фонде «Турпомощи», на родину были возвращены 59 тыс. туристов. На эвакуацию российских граждан из-за рубежа было потрачено 300 млн рублей. Одной из причин такой ситуации стала ценовая политика ряда туроператоров, которые занижали цены на путёвки.