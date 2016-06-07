Минск, 7 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

«Содружество независимых государств должно стать не просто удобной площадкой для всеобъемлющего переговорного процесса, а политическим и экономическим центром силы, пространством для выработки реализации крупномасштабных совместных проектов в различных сферах», — заявил 7 июня в Минске Александр Лукашенко в ходе встречи с главами делегаций, принимающими участие в XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств — участников СНГ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По мнению руководителя постсоветской республики «упорядочение движения денег и ценных бумаг, использования других активов на огромной части евразийского континента — это гарант стабильности и экономической безопасности наших стран».

«Необходимо поставить непреодолимый заслон бесхозяйственности, нецелевому использованию бюджетных средств, утечке капитала за рубеж, незаконным валютным операциям, коррупции и прочим негативным явлениям», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 25-летия СНГ эксперты констатировали кризис организации, расходясь во мнениях о её перспективах. Александр Лукашенко считает, что Грузию и Украину можно вернуть в организацию, а само СНГ следует реформировать до уровня комфортной переговорной площадки и центра координации механизмами противодействия нелегальной миграции, нелегальному обороту наркотиков, оружия и содействии гуманитарному сотрудничеству.

В Тбилиси неоднократно и ясно заявили об отсутствии намерения возвращаться в СНГ, а в Киеве считают организацию неэффективной и бесперспективной. В свою очередь ряд российских политиков и экспертов указали на причины, по которым появились более эффективные формы сотрудничества, чем Содружество постсоветских образований.