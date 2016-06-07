Москва, 7 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Уровень регионального сотрудничества является показателем актуальности и результативности мер наднационального регулирования в контексте работы Евразийской экономической комиссии. Об этом 7 июня в ходе заседания совета глав субъектов РФ при МИД заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Договор о Евразийском экономическом союзе открывает широкие перспективы для деятельности субъектов РФ. Это отмечено в основных направлениях экономического развития союза до 2030 года, уровень регионального сотрудничества является показателем актуальности и результативности мер наднационального регулирования», — сказал Лавров.

По его словам, обеспечение свободы движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и унификация законодательной базы имеют своей целью ликвидировать препятствия в виде ряда помех и ограничений, а также содействовать увеличению взаимовыгодного сотрудничества: «С учетом имеющегося в России весомого научного потенциала, первоочередное внимание мы хотели бы уделить развитию связей в инновационных и наукоемких отраслях промышленности. Особое значение придаем приграничным обменам, в силу географической близости практическая отдача от такой работы проявляется особенно наглядно».

Лавров назвал безусловным внешнеполитическим приоритетом России разноплановое взаимодействие в рамках ЕАЭС.